logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

3 siblings in Tuen Mun beer-carrying case taken to hospital for checks, remain admitted

NEWS
21 mins ago
logo
logo
logo

The three children in the Tuen Mun case involving a 10-year-old girl filmed carrying two large bags of beer have been taken to hospital for medical examinations and remain hospitalised.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The girl's parents, aged 38 and 32, were arrested on Wednesday on suspicion of child abuse or neglect and are being detained for investigation. The case was handled by the New Territories North child abuse investigation unit.

The Social Welfare Department said it is very concerned and has contacted the family. Social workers will hold a multi-disciplinary meeting to assess the children's and family's needs and draw up a follow-up plan based on the children's health and development and the family's caring capacity.

The girl's school said it is concerned about the video circulating on social media and stressed that student safety and well-being are always its top priority. It said it does not tolerate any act harming children's rights or well-being and is actively looking into the matter.女

Tuen Mun children hospitalised child abuse

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Tuen Mun district councillor Leo Chan Manwell, police, and school staff visited the family's home within two hours.
Parents say young girl carrying heavy beer in Tuen Mun was 'muscle training', denying abuse
NEWS
15 hours ago
A yellow dog seen pulling the car's bumper. (Online video capture)
Pack of stray dogs damages parked car in Tuen Mun
NEWS
23-09-2026 10:43 HKT
Bar Association welcomes proposed law to criminalise continuous child sexual abuse
NEWS
18-09-2026 04:29 HKT
MTR's Tuen Mun A16 Station Package Two Property Development.
MTR Tuen Mun A16 Station Package Two project receives four bids, two projects tender to launch
PROPERTY
02-09-2026 16:15 HKT
(File photo)
Recurring main burst prompt calls for aging pipe replacement review
NEWS
30-07-2026 14:00 HKT
MTRC Tuen Mun A16 Station project.
MTRC launches tender for Tuen Mun A16 Station Package Two project
PROPERTY
15-07-2026 15:09 HKT
Crane operator dies after being crushed by machinery in Tuen Mun recycling yard
NEWS
18-06-2026 04:48 HKT
Father, 75, arrested for stabbing son over stool dispute in Tuen Mun
NEWS
17-06-2026 05:06 HKT
Visitors of Grand Jete Phase 2.
Grand Jete Phase 2 to tender five units next Monday
PROPERTY
10-06-2026 16:13 HKT
Electric unicycle fire in Tuen Mun estate injures two, 80 evacuated
NEWS
10-06-2026 06:51 HKT
MTR clarifies ticketing procedure after mainland student says penalty differed between ID types
SOCIAL BUZZ
07-10-2026 00:24 HKT
Tuen Mun girl filmed carrying heavy bags of beer sparks child welfare concerns
NEWS
22 hours ago
U.S. dollar and Euro notes are seen in this November 7, 2016 picture illustration. REUTERS
Euro sinks to 17-month low as French fiscal woes spur contagion fears
FINANCE
05-10-2026 14:53 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.