Wang Fuk Court fire spread from outside, likely sparked by cigarette butt: inquiry

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Three workers remanded over post-fire jewelry theft at Tai Po estate
27-07-2026 19:14 HKT
Government assures Wang Fuk Court residents they can retrieve belongings
19-07-2026 19:53 HKT
Audit report voted down at Wang Fuk Court owners’ meeting
19-07-2026 19:08 HKT
Govt enhances rent subsidy scheme for Wang Fuk Court fire victims
17-07-2026 15:44 HKT
Govt rejects sole blame for deadly Wang Fuk Court fire
16-07-2026 16:26 HKT
Wang Fuk Court buyout offer letters surpasses 80pc return rate
29-06-2026 17:35 HKT
HK hits 36.9 degrees, highest since 1884
22 hours ago