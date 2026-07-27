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Three workers remanded over post-fire jewelry theft at Tai Po estate

NEWS
18 mins ago

by

Rina Wang

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Three construction workers accused of looting a flat during post-fire reinforcement work at a Tai Po residential estate have been remanded in custody.

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The trio appeared before the Fanling Magistrates' Courts on Monday, facing a joint charge of theft.

The court heard that on March 5, the defendants allegedly took advantage of repair work to steal jewelry from a unit in Wang Tai House at Wang Fuk Court.

The stolen items—which included a necklace with a gold pendant, four gold rings, a silver diamond ring, and a gold bracelet—belonged to a woman identified only as X.

The three defendants are Yu Yeung-chan, 32; Wong Wai-sing, 38; and Cheung Pok-hoi, 32.

The prosecution revealed in court that the case will be transferred to the District Court for trial.

Acting Principal Magistrate Jason Wan Siu-ming adjourned the case to August 31, pending the preparation of transfer documents. All three defendants were ordered to remain in custody until their next court appearance.

Wang Fuk Court

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