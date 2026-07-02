logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Final round of Wang Fuk Court fire inquiry hearings to be held from July 15 to 17

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

The Independent Committee in relation to the fire at Wang Fuk Court announced that the sixth and final round of public hearings will be held from July 15 to 17 at the City Gallery in Central to hear the closing addresses. 

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Following the three upcoming sessions, no further hearings will be conducted. The Committee will proceed to review written evidence and other submitted materials to draft its final report. 

Members of the public who wish to attend the hearings can pre-register online from next Monday to Thursday. Seats will be allocated on a first-come, first-served basis according to the timestamp of the registration system.

Wang Fuk Court

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Hop On strives to convene owners' meeting in July; 80 pc of Wang Chi House owners have agreed to sell
NEWS
30-06-2026 21:18 HKT
(File photo)
Wang Fuk Court buyout offer letters surpasses 80pc return rate
NEWS
29-06-2026 17:35 HKT
Wang Fuk Court blaze deemed a 'systemic failure' driven by architectural flaws and regulatory loopholes
NEWS
25-06-2026 19:32 HKT
Richard Yuen Kwok-kit
Non-fire-rated scaffolding mesh 'fuels' deadly Wang Fuk Court fire, inquiry hears
NEWS
24-06-2026 15:07 HKT
(File photo)
Wang Fuk Court fire spread four floors in two minutes, inquiry hears
NEWS
22-06-2026 19:07 HKT
Wang Fuk Court tragedy ‘completely avoidable’, inquiry counsel says
NEWS
22-06-2026 17:22 HKT
Wang Fuk Court fire inquiry will not seek statutory powers, independent committee chairman says
NEWS
22-06-2026 13:16 HKT
Remembered in the stars: Fallen Wang Fuk Court firefighter honored as asteroid namesake
NEWS
17-06-2026 14:06 HKT
Wang Fuk Court owners’ meeting to go ahead after Lands Tribunal ruling
NEWS
03-06-2026 18:36 HKT
(File photo)
Tribunal rejects Hop On bid to delay Wang Fuk Court owners’ meeting
NEWS
02-06-2026 17:15 HKT
John Lee thanks wife for unwavering support after four years in office
NEWS
01-07-2026 13:21 HKT
T1 signal to be hoisted on Thursday morning: HKO
NEWS
01-07-2026 14:23 HKT
Hundreds queue overnight for limited-edition Beyblades as early cut-off sparks backlash
NEWS
01-07-2026 12:54 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.