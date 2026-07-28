2 foreign drug syndicate kingpins arrested in Mong Kok, $4.8m narcotics seized

Read More
Typhoon Noul blows out holiday plans, but high spirits flow
26-07-2026 19:47 HKT
Fire breaks out in Mong Kok tenement, 3 cats and 2 dogs found dead
24-07-2026 05:42 HKT
Customs seizes $11m drugs at airport, 3 passengers arrested
23-07-2026 02:01 HKT
16 women arrested in Mong Kok anti-illegal worker operation
22-07-2026 01:36 HKT
Man, 38, arrested in Lok Ma Chau drug bust with $2.7m etomidate seized
21-07-2026 05:08 HKT
Police bust Kwai Chung ‘drug car’ targeting World Cup final fans
20-07-2026 06:43 HKT
Man, 26, arrested in Yau Tsim drug bust with $1.34m cannabis seized
06-07-2026 04:07 HKT
Ocean Park cable car sends passengers on swing as typhoon winds blow
26-07-2026 18:05 HKT