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NEWS

2 foreign drug syndicate kingpins arrested in Mong Kok, $4.8m narcotics seized

NEWS
2 hours ago
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Police arrested two foreign men in Mong Kok on Monday after seizing about 7.89 kilograms of suspected ice and 1.81 kilograms of suspected heroin worth about HK$4.8 million, authorities said.

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Officers from the Kowloon West regional crime unit raided two tenement flats in the area under Operations THUNDERBOLT and LEVINGTON, targeting a drug syndicate active in Kowloon.

A 43-year-old man was arrested outside one flat with about 59 grams of suspected heroin. Inside, police found about 5.89 kilograms of suspected ice, 1.75 kilograms of suspected heroin and drug packaging tools. A 36-year-old man was arrested at a nearby flat with about 2 kilograms of suspected ice.

Both are key members of the syndicate and are being detained for investigation.

Mong Kok drug trafficking syndicate arrest ice heroin

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