16 women arrested in Mong Kok anti-illegal worker operation

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Man, 27, arrested for drink-driving in Wan Chai
16-07-2026 06:29 HKT
27 arrested in Yau Tsim anti-illegal worker and vice operation
16-07-2026 03:11 HKT
31 arrested in Yau Ma Tei raid on 4 illegal gambling dens
10-07-2026 03:51 HKT
Police raid drug lab in Sham Shui Po, arrest 3, seize $231,000 narcotics
08-07-2026 05:08 HKT
20 arrested in Sham Shui Po cross-department anti-crime operation
07-07-2026 04:05 HKT
Driver arrested for drug-driving in Kowloon Bay anti-drink-driving operation
06-07-2026 04:14 HKT
Deborah Lee breaks silence after Patrick Tse’s death
20-07-2026 21:00 HKT