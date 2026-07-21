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NEWS

Man, 38, arrested in Lok Ma Chau drug bust with $2.7m etomidate seized

NEWS
1 hour ago
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Police arrested a 38-year-old mainland Chinese man in Lok Ma Chau on Tuesday after raiding a suspected drug distribution and storage warehouse, seizing narcotics worth about HK$2.7 million, authorities said.

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Officers from the Kowloon City district special duty squad raided a unit in Chau Tau Tsuen following intelligence and investigations. Inside, they found about 3,200 suspected etomidate capsules, about 655 grams of suspected etomidate powder, a large quantity of drug raw materials and a batch of drug packaging tools.

The man was arrested on suspicion of trafficking dangerous drugs and is being detained for investigation.

Lok Ma Chau drug trafficking etomidate seizure

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