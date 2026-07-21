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HONG KONG
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Customs seizes $11m drugs at airport, 3 passengers arrested

NEWS
1 hour ago
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Hong Kong Customs arrested three male passengers at Hong Kong International Airport on Wednesday and Thursday, seizing about 5.4 kilograms of suspected cocaine and about 14 kilograms of suspected methamphetamine worth a total of about HK$11 million, authorities said.

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A 39-year-old mainland male passenger arriving from Sao Paulo via Doha on Wednesday was found with about 5.4 kilograms of suspected cocaine worth about HK$4 million in his carry-on luggage.

A 22-year-old Malaysian male passenger and a 27-year-old Malaysian male passenger, both arriving from Bangkok on Wednesday, were found with about 7 kilograms of suspected methamphetamine each – a total of 14 kilograms worth about HK$7 million – concealed in beverage packages in their checked-in suitcases.

All three were arrested and investigations are ongoing.

Customs drug trafficking airport arrests

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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