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HONG KONG
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NEWS

Man, 26, arrested in Yau Tsim drug bust with $1.34m cannabis seized

NEWS
13 mins ago
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Police arrested a 26-year-old local man on Saturday afternoon in a drug operation in Yau Tsim, seizing about 7 kilograms of suspected cannabis buds worth about HK$1.34 million, authorities said.

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Officers from the Yau Tsim district anti-triad squad spotted the man acting suspiciously outside a residential building on Kwun Chung Street and stopped him. Two packages of suspected cannabis buds weighing about 1 kilogram were found in his reusable bag. He was arrested on suspicion of trafficking in dangerous drugs.

Police later escorted the man to his residence and found 12 more packages of suspected cannabis buds weighing about 6 kilograms, along with drug packaging equipment.

Preliminary investigations suggest the man was recruited by a drug syndicate to manage and traffic drugs. He will be charged with two counts of trafficking in dangerous drugs, with his case to be heard at Kowloon City Magistrates' Courts on Monday morning.

Police said the operation prevented a large quantity of cannabis from entering the local market.

Yau Tsim drug trafficking cannabis seizure

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