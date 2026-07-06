Man, 26, arrested in Yau Tsim drug bust with $1.34m cannabis seized

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Customs seizes $1.8m cannabis buds at airport, two women arrested
03-07-2026 00:52 HKT
Customs seizes $4m cannabis buds at airport, 2 passengers arrested
02-07-2026 04:10 HKT
Teenager, 17, arrested for drug trafficking after collapsing in Wong Tai Sin
29-06-2026 00:52 HKT
3 arrested in Yau Ma Tei drug bust, $1.59m narcotics seized
26-06-2026 03:33 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, 3 passengers arrested
22-06-2026 03:53 HKT
3 men arrested in Wong Tai Sin industrial building drug bust
17-06-2026 07:27 HKT
Customs seizes $2.7m drugs at airport, 2 passengers arrested
16-06-2026 01:50 HKT
Customs seizes $8.85m drugs at airport, 2 passengers arrested
28-05-2026 06:07 HKT