Falling concrete damages 3 cars in To Kwa Wan during heavy rain

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Highwood phase 2 sees price increase up to 13pc
27-05-2026 19:16 HKT
Elderly woman, 79, strangled and robbed in To Kwa Wan
25-05-2026 05:07 HKT
Highwood phase 2 unveils latest price list for 50 units
19-05-2026 19:12 HKT
URA invites EOI for Bailey Street/Chi Kiang Street project on Wednesday
12-05-2026 19:48 HKT
Phase 2 of Highwood entries first round for 150 units on Saturday
10-05-2026 18:58 HKT
Highwood phase 2 records 20 times oversubscription for 150 units
07-05-2026 15:16 HKT
Phase 2 of Highwood receives 2,350 checks for 150 units
06-05-2026 16:23 HKT
Phase 2 of Highwood unveils 158 units for Saturday tender sale
05-05-2026 21:33 HKT
Amber rainstorm upgraded to red as heavy thundershowers hit HK
08-06-2026 02:21 HKT
Observatory warns of squally thunderstorms and heavy rain through Tue
07-06-2026 14:48 HKT
Sakurajima volcano erupts, covers Kagoshima in 'grey rain'
08-06-2026 06:29 HKT