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NEWS

Falling concrete damages 3 cars in To Kwa Wan during heavy rain

NEWS
1 hour ago
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Three parked cars were damaged by falling concrete from a building in To Kwa Wan during heavy rain on Monday night, police said.

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Police received a report at 8.22pm that concrete had fallen from the exterior wall of a building on Maidstone Road, hitting three private cars. A Tesla had its glass sunroof pierced, a seven-seater had its window smashed, and another private car was also damaged. No injuries were reported.

Officers cordoned off a 5-by-3-metre area and notified relevant departments for inspection. The case has been classified as a "dangerous wall."

To Kwa Wan falling concrete car damage

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