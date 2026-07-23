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HONG KONG
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NEWS

Potential Tropical Storm Noul may pass within 300km of HK this Sun

NEWS
23 mins ago
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(File photo)
(File photo)

A tropical depression east of the Philippines is forecast to intensify progressively and could pass within 300 kilometers of Hong Kong over the weekend, according to the Hong Kong Observatory.

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At noon on Thursday, the system was centered about 860 kilometers east-northeast of Manila. It was moving west-northwest at around 25 kilometers per hour toward the Luzon Strait.

The tropical depression is expected to strengthen into a tropical storm on Friday and would be named Noul under the current tropical cyclone naming system.

The system is projected to cross northern Luzon between Friday and Saturday, bringing it within Hong Kong's 800-kilometer boundary. 

Current models indicate that the storm will reach typhoon intensity as it tracks approximately 200 to 300 kilometers to the east of Hong Kong by Sunday morning, before making landfall in the vicinity of Jieyang in eastern Guangdong Province.

typhoon

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