(Video) Concrete slab falls from lorry on Tolo Highway, female driver narrowly avoids disaster

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2 injured in Tolo Highway crash, lanes closed
18-02-2026 00:16 HKT
GTR R35 severely damaged in Tolo Highway crash, driver missing
19-01-2026 07:18 HKT
Debt relief deal turns into bankruptcy trap for 20-year-old
01-06-2026 17:07 HKT
Suspected bag-slashing theft attempt reported in Tsing Yi
31-05-2026 18:20 HKT
Did she say yes? ‘Marry Me’ drone show in Tsim Sha Tsui goes viral
31-05-2026 13:34 HKT
2 men brawl at Admiralty MTR station platform, bystanders intervene
29-05-2026 05:02 HKT
Typhoon signals depend on low-pressure system’s track and speed, say HKO
01-06-2026 20:17 HKT
HK to bake in 36-degree heat on Friday before five-day rain spell
01-06-2026 17:31 HKT