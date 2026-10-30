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SPORT
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FOOTBALL

Ronaldo scores hat-trick in 15 minutes, moves within 15 goals of 1,000

FOOTBALL
1 hour ago
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Photo: Reuters
Photo: Reuters

Cristiano Ronaldo scored three goals in 15 minutes as Al Nassr beat Al Kholood 5-3 in the Saudi Pro League on Thursday, bringing his career tally to 985 goals and leaving him 15 short of the 1,000 mark.

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The match was level at 2-2 at half-time before Ronaldo took over from the 66th minute. Joao Felix broke down the left and crossed for Ronaldo to tap in his first goal and put Al Nassr 3-2 up. In the 72nd minute, Felix delivered from the right and Ronaldo headed home. Felix provided four assists in total, including two in the first half.

In the 81st minute, Sadio Mane's cutback found Ronaldo, who slotted into an empty net to complete his hat-trick and make it 5-2. Al Kholood scored a penalty in the 94th minute but Al Nassr held on for the win.

It was Ronaldo's 67th career hat-trick — 44 for Real Madrid, 10 for Portugal, seven for Al Nassr, three for Manchester United and three for Juventus — and his seventh since joining Al Nassr in 2023. The 41-year-old recently won a global fan-voted award for the best goal in history.

Cristiano Ronaldo hat-trick Al Nassr

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