Ronaldo scores hat-trick in 15 minutes, moves within 15 goals of 1,000

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Ronaldo misses Portugal training after Jesus denies rift
01-10-2026 04:13 HKT
Ronaldo hints at retirement, says upcoming year could be his last
17-08-2026 03:55 HKT
Cristiano Ronaldo marries long-term partner Georgina Rodriguez
12-08-2026 12:11 HKT
Ronaldo says his last World Cup is over but Portugal decision can wait
07-07-2026 08:24 HKT
Relaxed Ronaldo admits time is up ahead of Spain clash
06-07-2026 09:08 HKT
Colombia and Portugal through to World Cup last 32 after thrilling draw
28-06-2026 11:50 HKT
Cristiano Ronaldo records brace as Portugal routs Uzbekistan
24-06-2026 03:58 HKT
Uganda arrests man accused of killing and eating 38 people
29-10-2026 04:03 HKT