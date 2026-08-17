Ronaldo hints at retirement, says upcoming year could be his last

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Cristiano Ronaldo marries long-term partner Georgina Rodriguez
12-08-2026 12:11 HKT
Ronaldo says his last World Cup is over but Portugal decision can wait
07-07-2026 08:24 HKT
Relaxed Ronaldo admits time is up ahead of Spain clash
06-07-2026 09:08 HKT
Colombia and Portugal through to World Cup last 32 after thrilling draw
28-06-2026 11:50 HKT
Cristiano Ronaldo records brace as Portugal routs Uzbekistan
24-06-2026 03:58 HKT
Portugal held to 1-1 draw by DR Congo in their World Cup opener
18-06-2026 03:56 HKT
Cristiano Ronaldo buys stake in Saudi-owned second-tier Spanish club
26-02-2026 18:44 HKT
Ronaldo sees red as Ireland stun Portugal to keep hopes alive
14-11-2025 08:12 HKT
Cristiano Ronaldo says 2026 World Cup 'definitely' his last
12-11-2025 11:56 HKT
Cathay flight lost contact after crew switched to wrong radio frequency
14-08-2026 19:24 HKT