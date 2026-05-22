SPORT
breadcrumb-arrow
FOOTBALL

Ronaldo's brace fires Al Nassr to Saudi league title with 4-1 win over Damac

FOOTBALL
1 hour ago
Photo: Reuters
Photo: Reuters

Cristiano Ronaldo scored twice to help Al Nassr clinch the Saudi Pro League title with a 4-1 victory over Damac on the final day of the season, with Sadio Mane and Kingsley Coman also on the scoresheet for Jorge Jesus's side.

The win meant Al Nassr finished on 86 points, two clear of rivals Al Hilal, who beat Al Fayha 1-0 but were left to settle for second place.

The triumph marks Al Nassr's first league crown since 2019 and the first Saudi title for Ronaldo, who joined the team in late 2022.

Al Nassr broke the deadlock in the 34th minute when Mane rose to meet a Joao Felix corner, powering a header past the goalkeeper.

They extended their lead in the 52nd minute when Coman weaved past the defence before unleashing a fierce left-footed strike from outside the area into the bottom corner.

Damac were handed a lifeline when Morlaye Sylla converted a penalty in the 58th minute, but any hopes of a comeback were quickly extinguished.

Ronaldo restored the two-goal cushion five minutes later, curling a sublime free kick into the net to make it 3-1.

The Portuguese great put the result beyond doubt in the 81st minute. He pounced on a loose ball after the Damac defence failed to clear a cross, smashing a powerful shot into the top corner.

Reuters

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo during the warm up before the match (Reuters)
Cristiano Ronaldo buys stake in Saudi-owned second-tier Spanish club
WORLD
26-02-2026 18:44 HKT
Photo: Reuters
Ronaldo sees red as Ireland stun Portugal to keep hopes alive
FOOTBALL
14-11-2025 08:12 HKT
Cristiano Ronaldo celebrates after scoring the equalising goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Portugal and Hungary at Jose Alvalade stadium in Lisbon on October 14, 2025. (AFP)
Cristiano Ronaldo says 2026 World Cup 'definitely' his last
WORLD
12-11-2025 11:56 HKT
Photo: Reuters
Billionaire Ronaldo tops Forbes footballer rich list again
FOOTBALL
17-10-2025 07:42 HKT
Portugal edge Hungary 3-2 with late Cancelo goal
FOOTBALL
10-09-2025 06:13 HKT
Saudi Super Cup a game-changer for HK's sports, tourism and global ties
EDITORIAL
20-08-2025 07:00 HKT
'This section should be bigger!' - Ronaldo playfully critiques his own HK museum
NEWS
18-08-2025 16:24 HKT
logo
(Photo from Al-Nassr's X)
(Video) Cristiano Ronaldo arrives in HK for Saudi Super Cup matches
NEWS
14-08-2025 17:01 HKT
Happy move for Cristiano Ronaldo as Georgina Rodriguez announces their engagement
GOSSIP
12-08-2025 12:53 HKT
Cristiano Ronaldo museum debuts in HK, first in Asia
NEWS
07-07-2025 14:47 HKT
ImmD crackdown targets moonlighting domestic helpers arresting 17
NEWS
19-05-2026 17:52 HKT
Govt plans first all-weather, accessible pedestrian tunnel linking Central MTR station to harbourfront
NEWS
21-05-2026 01:03 HKT
BBQ spots hit as business slumps, daily takings fall below $1,000
NEWS
19 hours ago
