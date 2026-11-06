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BUSINESS
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FINANCE

US economy resilient but inflation too high: Fed's Williams

FINANCE
1 hour ago
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New York Federal Reserve President John Williams speaks to the Economic Club of New York in New York City, U.S., September 4, 2025. REUTERS
New York Federal Reserve President John Williams speaks to the Economic Club of New York in New York City, U.S., September 4, 2025. REUTERS

US economic growth has remained remarkably resilient in the face of successive shocks but inflation is too high and it is essential to bring it back to 2 percent, New York Federal Reserve President John Williams said on Friday.

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"Inflation is absolutely too high. It's been too high for too long," Williams told a European Central Bank conference in Frankfurt. "It's absolutely essential that we bring inflation back to our 2 percent target in a timely manner and a sustained basis."

Reuters

Fedeconomyinflation

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