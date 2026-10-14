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BUSINESS
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FINANCE

Netflix cuts about 6pc of jobs in biggest layoff since 2022, WSJ reports

FINANCE
1 hour ago
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Smartphone with Netflix logo is placed on a keyboard in this illustration taken April 19, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo
Smartphone with Netflix logo is placed on a keyboard in this illustration taken April 19, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Netflix is cutting about 6 percent of its workforce, or roughly 1,000 jobs, the Wall Street Journal reported on Wednesday, citing an email sent to employees.

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This marks its biggest round of layoffs since 2022, as the streaming giant faces intense competition for users' time in a consolidated media market.

Co-Chief Executives Greg Peters and Ted Sarandos said in an email to employees on Wednesday morning that the bulk of the cuts would be in the streaming giant's product, tech, legal and human-resources teams, the report said.

Netflix lost out to Paramount Skydance in the bidding war for Warner Bros Discovery's streaming and studio assets earlier this year.

Paramount completed its US$110 billion (HK$858 billion) acquisition of Warner Bros earlier this month to form Skydance, a media giant with a portfolio of leading news and film studios.

Reuters

Netflixjoblayoff

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