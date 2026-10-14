Netflix cuts about 6pc of jobs in biggest layoff since 2022, WSJ reports

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HSBC plans job cuts across UK wealth business in AI push, FT reports
07-10-2026 17:08 HKT
Fed seen skipping October rate hike as job market cools
02-10-2026 21:15 HKT
US job growth slows sharply in September
02-10-2026 21:11 HKT
Uber’s CEO says slashing 3,300 employees may lower fares
11-09-2026 17:25 HKT
US nonfarm payrolls surge in August; unemployment rate steady at 4.1pc
04-09-2026 21:43 HKT
Uber plans 10pc workforce cut to trim management layers
02-09-2026 21:33 HKT
China's youth jobless rate hits 11-month high in July
19-08-2026 14:40 HKT
Kim Jones to open first global flagship at Henderson's Central Yards in 2027
13-10-2026 20:13 HKT