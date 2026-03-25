World No. 1 fencer Ryan Choi jumps into music, fans pledge support

Hong Kong fencing star Choi Chun-yin Ryan is making headlines beyond the sport after announcing his official debut in the music industry, sending fans into a frenzy.

The world No. 1 men’s foil fencer revealed on social media on Wednesday that his first solo single is set for release soon. The unexpected move quickly went viral, with netizens expressing excitement and pledging full support for his music career.

The debut track is backed by a star-studded team, featuring composition by Phil Lam, lyrics by Wyman Wong, and production by Edward Chan.

Support poured in from across the entertainment scene, including Choi’s close friend and MIRROR member Edan Lui, who posted online in support. Fans also expressed hopes of seeing Choi take the stage at next year’s Ultimate Song Chart Awards Presentation.

Choi’s musical talent had already drawn attention last year when he appeared as a guest at Edan Lui’s concert, performing Silence by Jay Chou and Dear Enemy by Jason Chan, earning praise for his vocals and stage presence.

Already at the top of his sport, Choi’s move into music marks a rare and high-profile crossover, with fans eager to see if he can replicate his success on the charts.

