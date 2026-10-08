logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
CHINA

EU seeks to cut trade deficit with China in talks with Beijing

CHINA
1 min ago
logo
logo
logo

Chinese Commerce Minister Wang Wentao met with European Trade Commissioner Maros Sefcovic in Beijing on Thursday, the Chinese commerce ministry said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The two sides began two days of talks, as the EU aims to reduce the growing trade deficit
with China.

This came after three months of discussions over the EU's goods trade deficit of more than 1 billion euros (US$1.12 billion) a day and Chinese curbs on exports of rare earths and other critical minerals.

Wang WentaoEUMaros Sefcovic

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
A driver fills up his tank as Cuba announces new and variable fuel prices at the pump beginning on May 15 to better reflect the actual costs of importing gas and diesel amid an ongoing U.S. fuel blockade, in Havana, Cuba, May 12, 2026. REUTERS
IEA, EU discuss proposed oil, diesel stocks release, sources say
FINANCE
07-10-2026 22:16 HKT
EU and Chinese flags are seen in this illustration taken, March 20, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
China initiates anti-dumping investigation into p-nitrotoluene from EU
CHINA
03-10-2026 12:04 HKT
Bull's logo inside its supercomputing facility in Angers, France, October 1, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Leo Marchandon
French supercomputer maker Bull doubles output to boost Europe's AI ambitions
INNOVATION
02-10-2026 11:45 HKT
Britain's Prime Minister Andy Burnham applauds on the final day of the annual Labour Party conference in Liverpool, north-west England, on September 30, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
'Welcome back,' says Macron, as UK PM opens door to EU return
WORLD
01-10-2026 13:25 HKT
Chinese electric vehicles are parked at the Chancay megaport as Chinese automakers are gaining ground against traditional brands in the South American electric vehicle market, in Chancay, Peru November 13, 2025. REUTERS/Gerardo Marin/File Photo
EU urges Britain to raise tariffs on Chinese cars, FT says
FINANCE
25-09-2026 14:24 HKT
European Commission President Ursula von der Leyen delivers the State of the European Union address (SOTEU) to the European Parliament, in Strasbourg, France, September 16, 2026. REUTERS/Yves Herman/File Photo
EU and Philippines reach 'substantial agreement' on free-trade deal
WORLD
22-09-2026 11:03 HKT
Photo by YASUYOSHI CHIBA / AFP. In this photo taken on February 4, 2026, a future Microsoft data centre is seen under construction in Karawang, West Java.
EU to require data centres to disclose energy and water efficiency
ESG
21-09-2026 21:23 HKT
European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during her annual keynote address at a plenary session of the European Parliament in Strasbourg, eastern France on September 16, 2026. (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)
Kids and social media: what would change under new EU law
WORLD
17-09-2026 21:56 HKT
EU seeks China curbs on hybrid car exports to avert trade row, FT reports
FINANCE
17-09-2026 14:20 HKT
U.S. President Donald Trump, surrounded by Secret Service agents, walks to his motorcade after landing aboard Marine One at the Elipse near the White House on September 16, 2026 in Washington, DC. Trump spent the afternoon campaigning for the midterms in North Carolina before returning to the White House. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP
Trump threatens EU over 'hostile' Canada association plan
WORLD
17-09-2026 11:56 HKT
Boy, 13, rescued from air conditioner ledge in Kwun Tong fire; mother arrested
NEWS
22 hours ago
Typhoon season winds down as HK faces low October risk 
NEWS
07-10-2026 17:02 HKT
Parents of Tuen Mun beer-carrying girl released on bail
NEWS
1 hour ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.