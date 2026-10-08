EU seeks to cut trade deficit with China in talks with Beijing

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IEA, EU discuss proposed oil, diesel stocks release, sources say
07-10-2026 22:16 HKT
China initiates anti-dumping investigation into p-nitrotoluene from EU
03-10-2026 12:04 HKT
'Welcome back,' says Macron, as UK PM opens door to EU return
01-10-2026 13:25 HKT
EU urges Britain to raise tariffs on Chinese cars, FT says
25-09-2026 14:24 HKT
EU and Philippines reach 'substantial agreement' on free-trade deal
22-09-2026 11:03 HKT
EU to require data centres to disclose energy and water efficiency
21-09-2026 21:23 HKT
Kids and social media: what would change under new EU law
17-09-2026 21:56 HKT
EU seeks China curbs on hybrid car exports to avert trade row, FT reports
17-09-2026 14:20 HKT
Trump threatens EU over 'hostile' Canada association plan
17-09-2026 11:56 HKT
Typhoon season winds down as HK faces low October risk
07-10-2026 17:02 HKT