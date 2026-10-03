China coach says future bright after first football medal in 28 years

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US congressman demands Starbucks close its first stores in China's Xinjiang
02-10-2026 13:59 HKT
China's first Tibetan UFC fighter chases title dream and inspires fans
02-10-2026 10:01 HKT
Eala's gold medal hopes dashed by China's Wang at Asiad tennis
01-10-2026 18:46 HKT
US pushes against overproduction with eye on China at G20 meeting
01-10-2026 11:49 HKT
Ronaldo leaves Portugal training camp after coach says he is dropped
01-10-2026 11:46 HKT
South Korea break China hearts to reach Asian Games football final
30-09-2026 17:10 HKT
Teenager arrested at Hong Kong airport for luggage theft
02-10-2026 14:00 HKT
HK raises minimum wage for foreign domestic helpers to $5,220
02-10-2026 18:06 HKT
Abby Choi's murder trial hacks up gruesome details
02-10-2026 17:10 HKT