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Southwest China megacity Chongqing names new mayor after predecessor's ouster

CHINA
14 mins ago
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A Chinese national flag flies as people walk on a pedestrian bridge at the Lujiazui financial district in Shanghai, China April 15, 2025. REUTERS/Go Nakamura
A Chinese national flag flies as people walk on a pedestrian bridge at the Lujiazui financial district in Shanghai, China April 15, 2025. REUTERS/Go Nakamura

The southwestern Chinese city of Chongqing on Wednesday named Chen Xinwu as its mayor, municipal authorities said, months after its previous mayor, Hu Henghua, resigned following a probe by the country's anti-graft watchdog.

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  • Chen, 58, a veteran official from the neighbouring province of Hubei, holds an MBA from Ohio University in the U.S., according to public records.

  • Chongqing, a megacity with a population of more than 30 million, is one of China's four directly administered municipalities. Beijing, Tianjin and Shanghai are the others.

  • The city holds the same administrative status as a province, putting Chen on par with provincial governors.

  • Provincial governors and municipal mayors are not the top officials in their locations. Communist Party chiefs hold the ultimate authority.

Reuters

Southwest ChinamegacityChongqingnew mayorpredecessorouster

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