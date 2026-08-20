Southwest China megacity Chongqing names new mayor after predecessor's ouster

The southwestern Chinese city of Chongqing on Wednesday named Chen Xinwu as its mayor, municipal authorities said, months after its previous mayor, Hu Henghua, resigned following a probe by the country's anti-graft watchdog.

Chen, 58, a veteran official from the neighbouring province of Hubei, holds an MBA from Ohio University in the U.S., according to public records.

Chongqing, a megacity with a population of more than 30 million, is one of China's four directly administered municipalities. Beijing, Tianjin and Shanghai are the others.

The city holds the same administrative status as a province, putting Chen on par with provincial governors.