Stolen watch worth $290,000 returned to Japan store with sorry note

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BOJ flags progress in anchoring inflation around target
02-11-2026 14:18 HKT
Japan demands release of national in meeting with Russia's Lavrov
31-10-2026 10:16 HKT
Tetsuya Chiba, Japan's manga legend, dies at 87
27-10-2026 19:45 HKT
High-profile rape trial of ex-prosecutor resumes in Japan
27-10-2026 14:29 HKT
Japan to simulate cyberattacks as PHP flaws roil global internet
23-10-2026 18:34 HKT
ICAC charges two former Johnson Cleaning executives over $75 million bribes
02-11-2026 10:48 HKT