Small volcano near Philippine capital erupts

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Magnitude 6.6 quake strikes southern Philippines, no damage expected
15-06-2026 18:09 HKT
Helicopter carrying 3 missing near Mt. Aso summit in southwest Japan
20-01-2026 19:13 HKT
Ashfall warning in Japan as volcano erupts
16-11-2025 12:24 HKT
Weakening Typhoon Fung-wong exits Philippines after displacing 1.4 million
10-11-2025 12:45 HKT
Thousands flee Philippine coast as storm approaches
18-10-2025 16:34 HKT
New Zealand eruption survivors tell of horror on first day of inquest
03-10-2025 11:02 HKT
Philippines death toll rises to 11 as storm Bualoi bears down on Vietnam
27-09-2025 12:55 HKT
Typhoon season winds down as HK faces low October risk
07-10-2026 17:02 HKT