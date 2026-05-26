Japan PM Sanae Takaichi undergoes six-hour hand check-up, raising health concerns

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BOJ's new trend gauge shows inflation exceeding target
26-05-2026 15:00 HKT
Protesters in Tokyo demand apology over embassy intrusion
30-03-2026 01:49 HKT
Japan PM placates Trump on Iran, but faces Pearl Harbor surprise
20-03-2026 07:55 HKT
Takaichi reelected as Japan's PM with a goal of pushing to the right
19-02-2026 03:21 HKT
Takaichi seeks Xi talks as 100 flights axed
27-01-2026 07:23 HKT
Japan PM Takaichi to dissolve parliament Friday and call national election
19-01-2026 17:28 HKT
Japan PM Takaichi may call early election, coalition partner says
11-01-2026 12:34 HKT
Poll ratings stay high for Japan PM Takaichi
17-11-2025 14:33 HKT
Trump gets royal welcome in Japan, China trade truce hopes rise
28-10-2025 03:19 HKT