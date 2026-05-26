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INTERNATIONAL
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WORLD

Japan PM Sanae Takaichi undergoes six-hour hand check-up, raising health concerns

WORLD
29 mins ago
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Photo: Reuters
Photo: Reuters

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi visited a hospital in Tokyo on Monday for a hand examination, staying for about six and a half hours and renewing public attention on her health.

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Takaichi arrived at the hospital in Shinjuku's Shinanocho district around 10am and left after 4.30pm, returning to the official residence. Aides said the check-up was for her hands and other areas, conducted in preparation for key political events including the autumn parliamentary session and a possible cabinet reshuffle.

The prime minister has a history of rheumatoid arthritis, which worsened in February when her right hand was injured during a handshake with an enthusiastic supporter while campaigning for the lower house election. She had undergone X-rays, blood tests and treatment at the same hospital at that time.

No official results from the latest check-up have been released, and aides did not specify whether further treatment is needed.

Sanae Takaichi health check rheumatoid arthritis

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