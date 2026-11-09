One Victoria Cove releases second price list of 80 units

Read More
One Marina offers 150 flats for second-round sales next Tuesday
08-11-2026 16:20 HKT
One Upper Lane sells 13 units during first-round sales
08-11-2026 15:05 HKT
Asian buyers expand into Swiss and French Alpine ski homes: Knight Frank
05-11-2026 21:50 HKT
Swire Properties office occupancy in HK rises to 92pc
05-11-2026 21:50 HKT
Hong Kong private home completions drops 27.8pc in first nine months
05-11-2026 20:02 HKT
Miami Quay II releases 73 units starting at HK$6.22m after discounts
05-11-2026 19:47 HKT
Deep Water South Phase 6A uploads new price list for 47 flats
05-11-2026 19:34 HKT
Palo Springs launches new price list for 33 units
05-11-2026 19:24 HKT