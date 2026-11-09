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PROPERTY

One Victoria Cove releases second price list of 80 units

PROPERTY
1 hour ago

by

Raine Fung

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From left: deputy general manager of sales (2) department of Henderson Land Daphne Li and Mark Hahn
From left: deputy general manager of sales (2) department of Henderson Land Daphne Li and Mark Hahn

Henderson Land Development's (0012) One Victoria Cove in Hung Hom has released its second price list of 80 units on Monday, with sales commencing Friday. 

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Discounted prices range from HK$6.56 million to HK$15.58 million, with discounted prices per square foot from $19,026 to a maximum of $25,054, according to Mark Hahn Ka-fai, the general manager of sales (2) department of Henderson Land. 

The project sold three units on Monday, generating over HK$25.28 million. 

 

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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