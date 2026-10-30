Number of residential mortgages in negative equity falls 12pc in September: HKMA

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HK, Chongqing launch cross-boundary financial data validation platform
14-10-2026 17:57 HKT
Hong Kong dollar nears weak end of trading band, HKMA intervention looms
13-10-2026 14:26 HKT
CMU OmniClear launches asset servicing for equities under CMU-SIX linkage
12-10-2026 20:18 HKT
Hong Kong foreign currency reserves fell US$9.8 billion in September
07-10-2026 17:01 HKT
Seven IP financing sandbox loans approved as HK moves to expand program
30-09-2026 17:03 HKT
Civil service pensions rise 2.1pc, adding $370 a month on average
28-10-2026 19:20 HKT