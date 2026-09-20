State Residence rolls out second price list for 30 units

Sky Ace Enterprises' State Residence in North Point released its second price list for 30 units on Saturday, with an average discounted price per square foot of HK$20,871.

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The latest batch comprises 10 one-bedroom, 18 two-bedroom and two three-bedroom layouts, ranging from 316 to 602 sq ft.

The discounted prices range from HK$6.16 million to HK$14.71 million, or HK$19,481 to HK$24,434 per sq ft. After discounts, all one-bedroom units are priced below HK$6.5 million.

Meanwhile, the project has sold 12 units via tender on Saturday, raking in nearly HK$347 million. The highest transaction price was a 1,465 sq ft, two-bedroom unit for HK$58.6 million, or HK$40,000 per sq ft.

The developer said the project will start the sales of price-list units as early as next week.

The project is assisted by New World Development (0017).