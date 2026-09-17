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BUSINESS
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PROPERTY

Double Coast III fetches nearly HK$37.5m from six units sale

PROPERTY
1 hour ago
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From third from left: Phoebe Yee Lai-chu, Wheelock’s assistant director and general manager (commercial) and Ricky Wong.
From third from left: Phoebe Yee Lai-chu, Wheelock’s assistant director and general manager (commercial) and Ricky Wong.

Wheelock Properties' Double Coast III in Kai Tak has sold six units in recent days, raking in nearly HK$37.54 million.

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The highest price per square foot was a two-bedroom unit that sold via tender for over HK$8.95 million, or HK$20,869 per sq ft.

The project has sold 574 units to date, cashing in nearly HK$4.55 billion.

Wheelock Properties vice chairman and managing director Ricky Wong Kwong-yiu noted that as the new core area of Kowloon, Kai Tak is seeing continuous improvements in its transportation, healthcare, sports, and cultural tourism facilities. 

He added that this, coupled with the influx of talent driving both rental and purchasing demand, is expected to further enhance the attractiveness of Park Peninsula. 

In addition, Wong noted that although Hong Kong Monetary Authority raised its base rate by a quarter of a percentage point to 4.25 percent on Thursday, major local lenders kept their prime lending rates unchanged, reflecting banks' focus on maintaining stability in the mortgage and property markets.

He mentioned that with the lending rates unchanged, this will help stabilize buyers' confidence in purchasing property in the short term.

 

 

Double Coast IIIKai TakWheelock Properties

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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