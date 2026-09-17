Double Coast III fetches nearly HK$37.5m from six units sale

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Wheelock Properties’ Double Coast III sells 60 units next Wednesday
11-09-2026 22:04 HKT
Double Coast III releases 94 units in third price list
07-09-2026 16:11 HKT
KT Marina II rolls out 118 units with discounted price from HK$5.6m
06-09-2026 19:44 HKT
KT Marina II sells 86 units for over HK$610m on Saturday
06-09-2026 15:21 HKT
Miami Quay I sells unit for HK$14.67m via tender
03-09-2026 14:53 HKT
Wheelock releases new price list for Palo Springs, starting at HK$5.48m
12-08-2026 14:49 HKT
Wheelock Properties unveils first batch of 65 flats in Park Silicon
07-08-2026 17:10 HKT
The Pavilia Forest II launches 75 units from HK$6.34m after discount
05-08-2026 16:36 HKT