Standard Chartered's Judy Hsu buys HK$46.5m unit at Bowen Place

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CK Asset's 21 Borrett Road phase 1 sells two units for over HK$270 mln
17-06-2026 18:46 HKT
CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 sells two units for over HK$300 mln
16-06-2026 14:34 HKT
CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 puts 66 units into the market
02-06-2026 16:15 HKT
Mid-Levels fire leaves one dead and two in critical condition
31-05-2026 14:47 HKT
Elderly man, 86, dies after choking on bun in Mid-Levels
18-05-2026 04:49 HKT
Residents extinguish balcony fire at Mid-Levels apartment
10-02-2026 05:42 HKT
Nine wet days ahead as AI models flag four tropical systems
29-07-2026 17:14 HKT