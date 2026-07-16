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BUSINESS
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PROPERTY

CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 sells three-bedroom unit by tender for over HK$126m

PROPERTY
42 mins ago
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The exterior of 21 Borrett Road phase 2.
The exterior of 21 Borrett Road phase 2.

CK Asset's (1113) luxury residential project in Mid-Levels, 21 Borrett Road phase 2, sold a 1,875-square-foot, three-bedroom unit on Thursday, fetching over HK$126 million, or HK$67,500 per sq ft.

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Meanwhile, the developer released the latest sales arrangement for phase 1, putting a 2,316-sq-ft, four-bedroom unit up for tender next Monday.

 

21 Borrett Road Phase 2Mid-Levelstender

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