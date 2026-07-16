CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 sells three-bedroom unit by tender for over HK$126m

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MTRC launches tender for Tuen Mun A16 Station Package Two project
15-07-2026 15:09 HKT
MTRC Tuen Mun A16 Station Package Two project draws at least 28 EOIs
13-07-2026 15:08 HKT
MTRC to invite EOI for Tuen Mun A16 Station Package Two project
06-07-2026 18:18 HKT
CK Asset's 21 Borrett Road phase 1 sells two units for over HK$270 mln
17-06-2026 18:46 HKT
Central Residence By The Park to tender a four-bedroom unit on Sunday
17-06-2026 17:25 HKT
CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 sells two units for over HK$300 mln
16-06-2026 14:34 HKT
Smart and Green Mass Transit System in East Kowloon to tender in July
12-06-2026 21:30 HKT
Low-income households entering work to get up to $45,000
13-07-2026 19:34 HKT
HKU medical school admits 29 SNDAS students, contacts 30 IB top scorers
15-07-2026 08:05 HKT