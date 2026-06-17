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BUSINESS
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PROPERTY

CK Asset's 21 Borrett Road phase 1 sells two units for over HK$270 mln

PROPERTY
1 hour ago
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CK Asset's (1113) Phase 1 of its 21 Borrett Road project in Mid-Levels sold two units on Wednesday, raking in over HK$270 million.

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A 2,316-square-foot four-bedroom unit fetched over HK$140 million, while a 2,169-sq-ft four-bedroom unit cashed in over HK$130 million.

 

21 Borrett RoadMid-Levels

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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