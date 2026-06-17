CK Asset's 21 Borrett Road phase 1 sells two units for over HK$270 mln

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CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 sells two units for over HK$300 mln
16-06-2026 14:34 HKT
CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 puts 66 units into the market
02-06-2026 16:15 HKT
Mid-Levels fire leaves one dead and two in critical condition
31-05-2026 14:47 HKT
Elderly man, 86, dies after choking on bun in Mid-Levels
18-05-2026 04:49 HKT
Residents extinguish balcony fire at Mid-Levels apartment
10-02-2026 05:42 HKT
Mid-Levels luxury project MVP releases first price list
18-09-2025 15:52 HKT
Pop star Karen Mok buys Mid-Levels luxury home for HK$84 million
15-06-2025 22:39 HKT