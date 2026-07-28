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BUSINESS
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PROPERTY

The Pavilia Farm III sets new record high for two-bedroom unit at HK$13.45m

PROPERTY
9 mins ago
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People lines up to buy during the second round of sales for The Pavilia Farm III.
People lines up to buy during the second round of sales for The Pavilia Farm III.

The Pavilia Farm III in Tai Wai, co-developed by New World Development (0017) and MTR Corporation (0066), recorded a HK$13.45 million sale of a two-bedroom unit on Tuesday, with both the transaction price and price per square foot setting new records for the layout type.

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The unit spans 475 sq ft, translating to a price per sq ft of HK$28,312. 

The Pavilia Farm series has sold 391 units since its relaunch, raking in over HK$6.4 billion.

 

The Pavilia Farm IIINew World Development

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