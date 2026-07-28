The Pavilia Farm III sets new record high for two-bedroom unit at HK$13.45m

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The Pavilia Farm III sells three-bedroom unit for HK$22.95m by tender
15-07-2026 16:19 HKT
NWD’s Pavilia Rosa launches five units for sale next Monday
09-07-2026 17:11 HKT
Pavilia Rosa sells two-bedroom unit for over HK$19 mln
07-07-2026 16:46 HKT
NWD cuts price of 83 Wing Hong Street by up to 57pc, Bloomberg reports
29-06-2026 15:32 HKT
The Pavilia Farm III to put four units up for sale on Sunday
17-06-2026 19:02 HKT
Pavilia Rosa may increase prices for remaining price-list units
10-06-2026 17:01 HKT
New World unveils first batch of 44 flats for Pavilia Rosa
05-06-2026 17:28 HKT
Japan’s LOFT to open first Hong Kong store at MOKO in August
27-07-2026 14:33 HKT