logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
PROPERTY

The Pavilia Farm III to put four units up for sale on Sunday

PROPERTY
1 hour ago
logo
logo
logo

The Pavilia Farm III in Tai Wai, co-developed by New World Development (0017) and MTR Corporation (0066), updated the price list for four one-bedroom units on Wednesday, with discounted prices starting from HK$8.37 million.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

This batch of units, which are scheduled to go on sale on Sunday, measures between 310 and 359 square feet. Prices range from HK$8.37 million to HK$8.98 million after discounts, translating to HK$23,822 to HK$26,997 per sq ft.

Meanwhile, NWD will put 33 units at The Pavilia Forest in Kai Tak for sale on Saturday.

The batch of units includes three one-bedroom units with size of ​​260 to 263 sq ft, priced at HK$5.55 million to HK$6 million after discounts. The remaining 29 two-bedroom units and one three-bedroom unit with size of ​​381 to 512 sq ft will be sold via tender.

 

The Pavilia Farm IIIThe Pavilia Forest

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
The Pavilia Farm III's exterior.
The Pavilia Farm III sells two-bedroom unit for HK$12.68 mln on Tuesday
PROPERTY
26-05-2026 17:44 HKT
NWD's Grand Austin Bohemian in Tsim Sha Tsui.
NWD records over HK$20bln in sales
PROPERTY
21-05-2026 16:37 HKT
The Pavilia Farm III's show flat.
The Pavilia Farm III sets new records for HK$22 mln sale of three-bedroom unit
PROPERTY
20-05-2026 17:45 HKT
The show flat of The Pavilia Farm III.
NWD to update price list for The Pavilia Farm III, with potential price hikes
PROPERTY
29-04-2026 17:02 HKT
Cannas Ho, left. NWD
The Pavilia Farm III tenders four flats for $81 million
PROPERTY
27-04-2026 16:54 HKT
Cannas Ho Ka-yan, director of sales and marketing at NWD(left).
The Pavilia Farm III records over 103 times oversubscription for 75 units
PROPERTY
23-04-2026 16:11 HKT
The Pavilia Farm III exterior.
The Pavilia Farm III records over 100-fold oversubscription for 75 units
PROPERTY
22-04-2026 15:09 HKT
The Pavilia Farm III records 99 times oversubscribed of 75 units
PROPERTY
21-04-2026 17:43 HKT
Cannas Ho, director of sales and marketing at NWD (second right)
The Pavilia Farm III sells a four-bedroom unit for HK$47mln
PROPERTY
16-04-2026 15:49 HKT
show flat of the Pavilia Farm III
The Pavilia Farm III records over 38 times oversubscription on Wednesday
PROPERTY
15-04-2026 17:22 HKT
logo
(Video) 2 passengers thrown from taxi and killed in Tsing Sha Highway crash
NEWS
18 hours ago
Firefighter who saved life last week dies with wife in Tsing Sha Highway car accident
NEWS
6 hours ago
How Lionel Messi defies age: The extreme discipline behind the 38-year-old legend's longevity
WELLNESS
22 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.