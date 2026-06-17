The Pavilia Farm III to put four units up for sale on Sunday

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The Pavilia Farm III sells two-bedroom unit for HK$12.68 mln on Tuesday
26-05-2026 17:44 HKT
NWD records over HK$20bln in sales
21-05-2026 16:37 HKT
The Pavilia Farm III tenders four flats for $81 million
27-04-2026 16:54 HKT
The Pavilia Farm III records over 100-fold oversubscription for 75 units
22-04-2026 15:09 HKT
The Pavilia Farm III records 99 times oversubscribed of 75 units
21-04-2026 17:43 HKT
The Pavilia Farm III sells a four-bedroom unit for HK$47mln
16-04-2026 15:49 HKT
The Pavilia Farm III records over 38 times oversubscription on Wednesday
15-04-2026 17:22 HKT