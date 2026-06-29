NWD cuts price of 83 Wing Hong Street by up to 57pc, Bloomberg reports

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Pavilia Rosa may increase prices for remaining price-list units
10-06-2026 17:01 HKT
New World unveils first batch of 44 flats for Pavilia Rosa
05-06-2026 17:28 HKT
Pavilia Rosa fetches nearly HK$2.3b from sale of 40 units on Thursday
04-06-2026 16:30 HKT
Pavilia Rosa unveils sales brochure on Wednesday, offering 109 units
27-05-2026 16:01 HKT
The Pavilia Farm III sells two-bedroom unit for HK$12.68 mln on Tuesday
26-05-2026 17:44 HKT
NWD records over HK$20bln in sales
21-05-2026 16:37 HKT
Blackstone drops US$4 billion New World deal, Bloomberg News reports
13-05-2026 18:11 HKT