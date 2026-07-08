Hungary scrambles fighter jets after Cathay flight loses contact over Romania

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Cabin smoke reported as Cathay flight from India lands in HK
05-07-2026 13:45 HKT
Grave-robbing Hungarian hospital worker arrested for cooking human remains
25-06-2026 03:32 HKT
Cathay Pacific plans more aircraft orders across fleet, CEO says
08-06-2026 14:47 HKT
Cathay Pacific's executive director and CFO Rebecca Sharpe to step down
04-06-2026 17:35 HKT
HKEX celebrates 40th anniversary, with Cathay Pacific invited
28-05-2026 19:50 HKT
Cathay Pacific names Swire's Bradley as new chair as Healy retires
13-05-2026 11:12 HKT
Romanian AI music sensation Lolita sparks racism debate
21-04-2026 18:41 HKT
Domestic helpers' union seeks $6,670 minimum wage
05-07-2026 19:27 HKT
Durian guide: 6 common varieties and how to choose a ripe one
07-07-2026 12:00 HKT