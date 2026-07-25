logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

HKO to issue T8 signal at 10.10pm as Typhoon Noul threatens

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
(file photo)
(file photo)

The Hong Kong Observatory announced that it will upgrade the current Strong Wind Signal No. 3 to the Gale or Storm Signal No. 8 at 10.10pm Saturday night as Typhoon Noul moves closer to the city. 

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

In accordance with standard severe weather protocols, a "Pre-No. 8 Special Announcement" will be issued approximately two hours prior to the warning signal coming into force.

Forecasters project that Typhoon Noul will make landfall tomorrow morning along the coastal corridor between Huizhou and Shanwei, skirting roughly 100 kilometers northeast of Hong Kong. 

As the storm's gale-force wind zone approaches, winds across the territory are expected to strengthen significantly late into the evening.

Associated rainbands have already delivered strong winds and precipitation across several districts over recent hours. 

The observatory has urged members of the public to complete all typhoon precautions without delay, keep clear of coastal areas, and suspend all water sports activities. 

Frequent squally showers, thunderstorms, and heavy swells are expected to lash the territory throughout tomorrow.

weather

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
(File Photo)
New tropical cyclone threatens HK this weekend as AI forecast models show divided paths
NEWS
21-07-2026 19:52 HKT
HK braces for heavy rain ahead of mid-week heat and potential storm
NEWS
18-07-2026 14:30 HKT
New Territories to hit 38 degrees Celsius as Typhoon Bavi approaches Taiwan
NEWS
05-07-2026 18:37 HKT
T1 to remain in force as Observatory assesses need for higher signal tomorrow
NEWS
02-07-2026 13:17 HKT
(file photo)
Observatory raises weekend wind forecast; tropical cyclone may bring Force 7 winds to high ground on July 4
NEWS
30-06-2026 18:08 HKT
(File Photo)
Powerful thunderstorm band bears down on HK as scorching daytime heat gives way to unstable weekend
NEWS
25-06-2026 20:31 HKT
Photo by OLI SCARFF / AFP A person Vapes in the town centre in Huddersfield, northern England on June 23, 2026. Multiple schools in England shut early on June 23 and set to remain closed for two more days with a heatwave expected to set new records in the UK as it spreads across Europe.
Red Cross sounds European heatwave health alarm
WORLD
23-06-2026 22:27 HKT
TOPSHOT - A pedestrian holds a clipboard as he walks past the shadow of a worker installing a placard at the bottom of a hotel in Bordeaux, southwestern France on June 23, 2026, as France experiences a heatwave. (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)
Eiffel Tower in Paris to close early Tuesday due to heatwave: operator
WORLD
23-06-2026 21:23 HKT
HKO to downgrade Black Rainstorm Warning to Red at 8.30pm
NEWS
18-06-2026 20:24 HKT
Black rainstorm warning in force as heavy rain disrupts schools and clinics
NEWS
18-06-2026 13:28 HKT
Man flees Amoy Plaza watch shop with $152,000 Rolex after feigning interest as customer
NEWS
24-07-2026 14:25 HKT
Patrick Tse’s ashes await placement as family marks seventh-day memorial ritual
GOSSIP
24-07-2026 01:10 HKT
HKO to issue T1 signal at 8.40pm as Noul approaches
NEWS
24-07-2026 12:27 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.