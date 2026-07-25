HKO to issue T8 signal at 10.10pm as Typhoon Noul threatens

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HK braces for heavy rain ahead of mid-week heat and potential storm
18-07-2026 14:30 HKT
New Territories to hit 38 degrees Celsius as Typhoon Bavi approaches Taiwan
05-07-2026 18:37 HKT
Red Cross sounds European heatwave health alarm
23-06-2026 22:27 HKT
Eiffel Tower in Paris to close early Tuesday due to heatwave: operator
23-06-2026 21:23 HKT
HKO to downgrade Black Rainstorm Warning to Red at 8.30pm
18-06-2026 20:24 HKT
Black rainstorm warning in force as heavy rain disrupts schools and clinics
18-06-2026 13:28 HKT
HKO to issue T1 signal at 8.40pm as Noul approaches
24-07-2026 12:27 HKT