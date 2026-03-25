Chester sees 17 times oversubscription on Wednesday

Henderson Land Development's (0012) Chester in Hung Hom has received more than 2,220 checks so far, marking an about 17 times oversubscription of 123 units to be sold on Saturday.

Thomas Lam Tat-man, general manager of sales (1) department, mentioned that 123 units will be sold via price list and eight will be provided by tender on Saturday, involving more than HK$1 billion.

He added that the next price list may have room for price increases, with the amount to be determined based on market response.