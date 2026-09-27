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WORLD

Typhoon Surigae nears Okinawa

WORLD
12 mins ago
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Japan Meteorological Agency has warned that Typhoon Surigae is steadily approaching Okinawa, with the storm’s center located about 120 kilometers south of Naha City as of Sunday.

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Moving north-northeast at 15 kilometers per hour, Surigae is expected to continue developing and track toward Okinawa and the Amami region in Kagoshima Prefecture through Tuesday.

Residents in affected areas should brace for increasingly strong winds, with forecasts predicting maximum sustained winds of around 83 kilometers per hour and gusts reaching up to 126 kilometers per hour on Sunday.

In addition, ocean conditions are set to worsen, as swells off Okinawa’s coast could see waves rising to 7 meters on Monday.

SurigaeOkinawaTyphoon

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