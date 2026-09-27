Typhoon Surigae nears Okinawa

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Typhoon Dolphin weakens but disrupts travel in east China
10-08-2026 13:09 HKT
Typhoon Dolphin hits Japan's Okinawa, China shuts ports ahead of landfall
08-08-2026 12:54 HKT
Typhoon makes landfall in China, downgraded to severe tropical storm
12-07-2026 17:14 HKT
HK Express cancels six Okinawa flights as Tropical Storm Jangmi nears
31-05-2026 15:13 HKT
Typhoon Fung-wong brings floods to Taiwan, thousands evacuated
12-11-2025 10:34 HKT
Philippines digs out from Typhoon Fung-wong as death toll climbs to 18
11-11-2025 16:46 HKT
Taiwan evacuates 3,000 as Typhoon Fung-wong approaches
11-11-2025 13:04 HKT
T1 signal remain in force before noon on Tue as Typhoon Fung-wong nears
10-11-2025 11:37 HKT
HKU hall faces backlash over KFC halal meal at HK$500 high table dinner
26-09-2026 11:28 HKT