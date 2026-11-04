HK scams hit monthly high as phone fraud overtakes online shopping, Joe Chow says 

Read More
Fraudster poses as Fire Station Officer in wheelchair deposit scam
21-10-2026 04:29 HKT
China sentences to death Myanmar scam clan members
13-10-2026 17:37 HKT
Banks warn AI shopping bots raise scam, fraud and data-privacy risks
22-09-2026 20:18 HKT
Woman loses over $250,000 in mooncake voucher scam as online fraud surges
18-09-2026 16:31 HKT
Four arrested over Pokémon card scams involving $101,000
15-09-2026 18:26 HKT
Police Taekwondo Club hosts 50th anniversary regional meet
13-09-2026 22:14 HKT
Two men arrested over $600,000 phone scam ring run from hotel room
30-08-2026 17:54 HKT
HK dominates QS Asia university rankings with five institutions in top 10
03-11-2026 20:53 HKT