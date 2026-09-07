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NEWS

Man, 29, dies after collapsing at Wo Lok Estate flat in Kwun Tong

NEWS
18 mins ago
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A 29-year-old man died after collapsing at his home in Wo Lok Estate, Kwun Tong, on Sunday evening.

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Police received a report from the man's mother around 7pm that her son, surnamed Ma, had fainted at a unit in Heng On House. He was taken to United Christian Hospital but was pronounced dead.

The cause of death is under investigation.

death Wo Lok Estate collapse

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