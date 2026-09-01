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Boy, 10, dies after collapsing at Happy Valley home

NEWS
2 hours ago
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A 10-year-old boy died on Sunday evening after collapsing at his home in Happy Valley.

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Police received a report from a woman around 7pm that her son had collapsed and was unconscious at Southern Pearl Court on Wong Nai Chung Road. Emergency personnel arrived and took the boy to Ruttonjee Hospital, where he was later pronounced dead.

The cause of death is pending a post-mortem examination.

child death Happy Valley collapse

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