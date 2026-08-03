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NEWS

Veteran lyricist and actor Peter Lai dies at 76

NEWS
6 mins ago
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Hong Kong's veteran lyricist and actor Peter Lai Pei-tak passed away on Wednesday morning at the age of 76, his close friend Eric Chung Chi-kwong confirmed to The Standard's sister publication Sing Tao Headline .

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Chung revealed that Lai had been bedridden since suffering a stroke at a nursing home in early March. On May 13, Lai's birthday, Chung visited and sang a birthday song to him, but Lai was already unresponsive . Chung said he had tea with Lai just days before the stroke, when Lai was still in good spirits, and no final words were left . Lai's family wishes to handle funeral arrangements privately.

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Lai rose to fame in the 1970s through a seven-year partnership with Sam Hui

Lai, also known as the "mischievous lyricist," rose to fame in the 1970s through a seven-year partnership with Sam Hui, producing classics such as "The Private Eyes," "The Drifter's Song" and "Here Comes Fortune" . He also wrote for stars including Alan Tam, Leslie Cheung, Roman Tam and Anita Mui. His works include Leslie Cheung's "Monica," Roman Tam's "Laser in the Midst" and Anita Mui's "Splitting open the Iceberg" .

Beyond his lyric-writing career, Lai was a familiar face as a character actor, known for his role as "Uncle Pau" in the long-running TVB sitcom "Come Home Love: Lo And Behold" .

Peter Lai lyricist death stroke Sam Hui character actor

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