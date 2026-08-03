Veteran lyricist and actor Peter Lai dies at 76

Read More
Taxi driver found unconscious in Tsim Sha Tsui dies in hospital
03-08-2026 01:23 HKT
Man found dead after fire engulfs Fanling tin-roofed house; 51 evacuated
29-07-2026 09:06 HKT
Man dies after falling from footbridge in Kwun Tong
22-07-2026 04:58 HKT
Man, 53, found dead in Tsuen Wan flat after family lost contact
14-07-2026 07:38 HKT
Mainland man dies after collapsing on Lam Tin coach
08-07-2026 00:59 HKT
Man, 48, dies after collapsing in Sham Shui Po flat
12-06-2026 05:33 HKT
Indonesian helper found dead in bathroom at Cheung Sha Wan estate
05-06-2026 04:12 HKT
Foreign man hit by train in Pattaya, body parts scattered over 200 metres
02-06-2026 00:54 HKT
One dead, four injured in Jordan flat fire, 200 residents evacuated
22-05-2026 00:48 HKT
Elderly man, 86, dies after choking on bun in Mid-Levels
18-05-2026 04:49 HKT