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Taxi driver found unconscious in Tsim Sha Tsui dies in hospital

NEWS
12 mins ago
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A 55-year-old taxi driver died in hospital on Sunday after being found unconscious in his parked vehicle in Tsim Sha Tsui, police said.

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Police received a report around 7pm that the driver had collapsed inside his taxi parked near 64 Mody Road. He was rushed to Queen Elizabeth Hospital but later died. The cause of death is pending a post-mortem examination.

The case has been classified as "died after hospital admission." According to sources, the man had a history of medical conditions.

Tsim Sha Tsui taxi driver death collapse

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