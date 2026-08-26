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Customs seizes $5m worth of ketamine at HK airport, arrests woman in Kwun Tong

NEWS
1 hour ago
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Hong Kong Customs seized about 12.4 kilogrammes of suspected ketamine with an estimated market value of over HK$5 million at Hong Kong International Airport on Monday.

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Customs officers inspected an air parcel arriving from Spain via France, declared as swimming pool sanitisers. The suspected drugs were found inside four plastic buckets in the parcel.

Following a controlled delivery operation on Tuesday, a 23-year-old local woman was arrested in Kwun Tong. The investigation is ongoing.

Customs warned that trafficking in dangerous drugs carries a maximum penalty of HK$5 million and life imprisonment.

drug trafficking ketamine Customs

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