Customs seizes $5m worth of ketamine at HK airport, arrests woman in Kwun Tong

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Customs seizes 3 smuggled cats at Lok Ma Chau Spur Line, woman arrested
21-08-2026 00:50 HKT
Customs seizes $7.9m drugs at airport, 2 passengers arrested
31-07-2026 04:58 HKT
Customs seizes $19m drugs at airport, 4 passengers arrested
30-07-2026 05:41 HKT
Man arrested in Sham Shui Po drug bust, $270,000 ketamine seized
30-07-2026 05:33 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, German woman among 3 arrested
29-07-2026 06:01 HKT
Customs seizes $4.3m ketamine in air parcel from France, one arrested
14-05-2026 03:50 HKT
Customs seizes $8.3m ketamine at airport, passenger from Frankfurt arrested
16-04-2026 00:38 HKT
Taxi stuck sideways in narrow Central alley
24-08-2026 15:55 HKT