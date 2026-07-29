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NEWS

Customs seizes $7.9m drugs at airport, 2 passengers arrested

NEWS
16 mins ago
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Hong Kong Customs arrested two passengers at Hong Kong International Airport on Thursday after seizing about 18 kilograms of suspected ketamine and 3 kilograms of suspected cannabis buds worth a total of about HK$7.9 million, authorities said.

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A 35-year-old local woman arriving from Zurich was found with about 18 kilograms of suspected ketamine worth about HK$7.3 million in her suitcase.

A 27-year-old Malaysian man arriving from Bangkok was found with about 3 kilograms of suspected cannabis buds worth about HK$600,000 in his suitcase.

Both were arrested and investigations are ongoing.

Customs drug trafficking airport seizure ketamine cannabis buds

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