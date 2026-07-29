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HONG KONG
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NEWS

Customs seizes $13m drugs at airport, German woman among 3 arrested

NEWS
31 mins ago
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Hong Kong Customs arrested two women and one man at Hong Kong International Airport on Tuesday and Wednesday, seizing about 28 kilograms of suspected ketamine and 8 kilograms of suspected cannabis buds worth a total of about HK$13 million, authorities said.

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A 63-year-old German female passenger arriving from Frankfurt on Tuesday was found with about 28 kilograms of suspected ketamine in two suitcases and 31 alternative smoking products in her trousers pocket.

A 23-year-old Filipino woman and a 25-year-old Filipino man, both arriving from Bangkok via Manila on Wednesday, were found with about 4 kilograms of suspected cannabis buds each in their checked-in suitcases.

All three were arrested and investigations are ongoing.

Customs drug trafficking airport seizure ketamine cannabis buds

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