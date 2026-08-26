logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Man arrested in Tsuen Wan drug bust after police seize $26,000 worth of drugs

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A 34-year-old local man was arrested on suspicion of drug trafficking on Tuesday afternoon after police found ketamine and cocaine in two private cars at a residential carpark in Tsuen Wan.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Officers from the Tsuen Wan police district special duties team spotted the man acting suspiciously while moving items from the boot of one vehicle to another. A search uncovered about 27 grammes of suspected ketamine and 23 grammes of suspected cocaine, with an estimated street value of HK$26,000.

The man is being detained for investigation. Under the Dangerous Drugs Ordinance, trafficking carries a maximum penalty of HK$5 million and life imprisonment.

drug trafficking Tsuen Wan arrest

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Customs seizes $5m worth of ketamine at HK airport, arrests woman in Kwun Tong
NEWS
1 hour ago
13 mainland women arrested in Yuen Long anti-vice operation
NEWS
2 hours ago
Parents arrested after 2-year-old boy allegedly left home alone in Yuen Long
NEWS
25-08-2026 05:06 HKT
Man arrested after wielding knife at grandmother in Sau Mau Ping linked to theft
NEWS
25-08-2026 03:18 HKT
Father arrested over child abuse after allegedly punching 14-year-old son in Cheung Sha Wan
NEWS
21-08-2026 05:05 HKT
Man arrested over assault at Wan Chai carpark
NEWS
18-08-2026 04:22 HKT
Father arrested after allegedly assaulting 15-year-old son in Lei Yue Mun
NEWS
17-08-2026 01:52 HKT
Power outage hits 2 Belvedere Garden blocks for 3 hours on sweltering night
NEWS
14-08-2026 04:57 HKT
Woman dies after being pulled from sea off Tsuen Wan
NEWS
14-08-2026 04:51 HKT
13 mainland women arrested in Tsuen Wan anti-vice operation
NEWS
05-08-2026 04:20 HKT
Electric car drives through pedestrian-only street in Causeway Bay, sparks online debate
NEWS
23 hours ago
Taxi stuck sideways in narrow Central alley
SOCIAL BUZZ
24-08-2026 15:55 HKT
logo
Over 50 evacuated as fire in Causeway Bay disrupts traffic and trams
NEWS
16 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.