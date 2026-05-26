logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Tsuen Wan saltwater main burst disrupts flushing water, traffic

NEWS
48 mins ago

by

Mandy Qu

logo
logo
logo

A burst saltwater main in Tsuen Wan has suspended flushing water supplies and caused traffic chaos, with authorities aiming to restore service by 9pm today.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The 900mm-diameter pipe ruptured on 171 Yeung Uk Road around 8pm Monday, flooding two lanes with saltwater and mud. The Water Supplies Department said overnight repairs were more complex than expected, delaying its initial target of resuming supply by 5am.

The Department said its engineering team worked through the night on water diversion and emergency repairs. Crews are currently clearing the affected pipe and closing valves to minimize the impact zone before repaving to reopen Yeung Uk Road's eastbound lanes early Wednesday at the earliest.

Meanwhile,the Transport Department reported all lanes bound for Texaco Road between Kwu Hang Road and Wang Wo Tsai Street remain closed, while the slow lane toward Tai Ho Road near Wang Lung Street remains open.

A total of eight Kowloon Motor Bus (KMB) routes — 30X, 32H, 33A, 41M, 42M, 49X, 73P, and 243M heading toward Kowloon, Tsing Yi, or Tai Po — alongside Citybus route 930A bound for Exhibition Centre Station, have to divert due to the incident.

Tsuen Wantraffic disruptionflushing water supply

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Burst salt water pipe on Tsuen Wan's Yeung Uk Road forces multiple bus route diversions
NEWS
18 hours ago
Charger sparks fire at Bayview Garden flat, 150 residents evacuated
NEWS
20-05-2026 01:47 HKT
Tam Sik-cham, Sun Hung Kai Real Estate (sales and leasing) Agency's assistant general manager of sales and marketing for the special projects department.
Lime Spark to put 97 units up for sale on Saturday
PROPERTY
19-05-2026 17:24 HKT
Tam Sik-cham, Sun Hung Kai Real Estate (sales and leasing) Agency's assistant general manager of sales and marketing for the special projects department.
Lime Spark to release 121 units for sale on Saturday
PROPERTY
12-05-2026 14:34 HKT
Lime Spark second round set for Saturday as prices hiked up to 4pc
Lime Spark second round set for Saturday as prices hiked up to 4pc
PROPERTY
11-05-2026 17:57 HKT
Woman, 42, found unconscious after hanging herself on hillside in Tsuen Wan
NEWS
11-05-2026 04:08 HKT
Lime Spark sold out on first round sales, 55 units added on Sunday
Lime Spark sold out on first round sales, 55 units added on Sunday
PROPERTY
10-05-2026 15:58 HKT
Tam Sik-cham (left)
Lime Spark adds 110 units in its second price list on Tuesday
PROPERTY
05-05-2026 17:55 HKT
Man loses gold bracelet after being lured for massage in Tsuen Wan
NEWS
05-05-2026 05:27 HKT
Citybus crashes into railing in Tsuen Wan, no injuries
NEWS
28-04-2026 02:44 HKT
(file photo)
Veteran executive Mani Fok promoted to CEO of Emperor Entertainment Group
ENTERTAINMENT
22-05-2026 18:14 HKT
(file photo)
Hongkongers slam weak air conditioning in malls and public transport amid heatwave
SOCIAL BUZZ
6 hours ago
Over 40-minute wait at Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge as holidaymakers return to city
NEWS
23 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.