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NEWS

Two power cuts in a day leave Yuen Long estate residents sweltering

NEWS
7 hours ago
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Shui Pin Wai Estate in Yuen Long suffered a second power outage on Tuesday night, just hours after electricity was restored following an early morning failure that had left about 2,400 households without power.

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The latest blackout around 10.30pm affected multiple blocks, with at least two reports of people trapped in lifts at Shan Shui House and Chuen Shui House. Firefighters were called to the scene. Only Hong Shui House was unaffected.

CLP Power said a cable fault in Yuen Long at around 4am had cut power to the estate and surrounding areas. Repairs were completed by 10.45am, but the second outage occurred later that night.

Residents complained online about the heat, with one saying: "We're about to die from the heat."

CLP apologised for the incident and said it would investigate the cause.

Yuen Long power outage CLP Power

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