Two power cuts in a day leave Yuen Long estate residents sweltering

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Police probe renewed airgun attacks at Long Ping Estate
29-07-2026 19:24 HKT
Yuen Long anti-vice raid nets 15 mainland women, including 2 minors
24-07-2026 05:38 HKT
Garden Regency launches 128 units for sale on Saturday
21-07-2026 20:18 HKT
Citi volunteers upgrade transitional housing safety ahead of rainy season
08-07-2026 15:13 HKT
Off-duty officer faces fatal driving charge over Yuen Long Porsche crash
26-06-2026 01:23 HKT
SHKP names its new project in Yuen Long "Garden Regency"
16-06-2026 18:10 HKT
Andy Lau awarded honorary doctorate by HKBU
10-08-2026 21:09 HKT