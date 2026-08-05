logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Solar panel fire breaks out at Yuen Long village house, expert warns of maintenance needs

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A fire broke out on the rooftop of a three-storey village house in Sheung Chuk Yuen Tsuen, Yuen Long on Monday morning, with fire officials suspecting a solar panel system was the cause.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The blaze, which sent thick smoke and triggered explosions, was quickly extinguished by firefighters. About 10 residents evacuated on their own. The fire also damaged clutter stored on the rooftop.

Chan Kam-au, occupational safety promotion officer of the Hong Kong Electrical and Mechanical Industries Trade Union Federation, identified three main causes of solar panel fires: loose or aged DC arc connections causing short circuits and high-temperature arcing; poor sealing in junction boxes allowing water ingress; and wiring issues including poor grounding or substandard components.

Chan urged regular maintenance, including checking wiring and inverters, and cleaning solar panels two to three times a year with water or neutral detergents to avoid scratching the surface.

Yuen Long solar panel fire village house fire safety maintenance tips

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Police probe renewed airgun attacks at Long Ping Estate
NEWS
29-07-2026 19:24 HKT
Yuen Long anti-vice raid nets 15 mainland women, including 2 minors
NEWS
24-07-2026 05:38 HKT
Garden Regency launches 128 units for sale on Saturday
PROPERTY
21-07-2026 20:18 HKT
Citi volunteers upgrade transitional housing safety ahead of rainy season
Citi volunteers upgrade transitional housing safety ahead of rainy season
ESG
08-07-2026 15:13 HKT
A view shows the headquarters of New World Development at New World Tower, in Hong Kong, China September 27, 2024. REUTERS
NWD secures Northern Metropolis project planning approval, targets 7,000 homes in 2027
PROPERTY
06-07-2026 11:57 HKT
Off-duty officer faces fatal driving charge over Yuen Long Porsche crash
NEWS
26-06-2026 01:23 HKT
Undercover police arrest 2 illegal car-hire drivers in Yuen Long, mainland man faces fraud charge
NEWS
24-06-2026 04:52 HKT
Police, FSD raid Yuen Long illegal fuel depot, seize $150,000 fuel, arrest man
NEWS
18-06-2026 00:56 HKT
Amy Teo (right).
SHKP names its new project in Yuen Long "Garden Regency"
PROPERTY
16-06-2026 18:10 HKT
Police hunt two men over $280,000 Yuen Long villa burglary
NEWS
08-06-2026 14:13 HKT
Four former CHANEL staff jailed for 4 to 7 years for stealing over 700 luxury items set for destruction
NEWS
03-08-2026 15:06 HKT
Observatory says Tropical Cyclone Dolphin weakens gradually, forecast of hot weather
NEWS
03-08-2026 22:59 HKT
(File photo)
Tropical Cyclone Dolphin to swap rain for 34 degrees sweat this weekend
NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.